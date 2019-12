Die Partie begann torarm. Die Gastgeber brauchten 6:31 Minuten bis zum ersten Treffer, Flensburg spielte die Angriffe lange aus, blieb aber oft an der SCM-Abwehr hängen (2:2/10.). Magdeburg tat sich schwer, so dass die Gäste nach einigen SCM-Fehlern auf vier Treffer davonzogen (6:10/23.). Der SCM mühte sich, wirkte aber verunsichert, zu ungenau und kam bis zur Pause nicht heran (8:12/30.).

Nach der Pause fielen die Tore schneller, aber den Abstand konnte der SCM zunächst nicht entscheidend verkürzen (13:17/37.). Kurzzeitig verkürzte Grün-Rot auf zwei, aber in Unterzahl ging Flensburg wieder vier Treffer weg (16:20/43.). Einen 5:1-Lauf nutzte der SCM dann doch noch zum Ausgleich (22:22/52.), die Partie war wieder offen. Die Gastgeber gingen durch den glänzenden Damgaard (53.) erstmals in Führung, kurz vor Schluss hieß es dann sogar 25:23, doch Flensburg glich erneut aus (25:25/59.). Tim Hornke verwandelte den entscheidenden Siebenmeter zum Endstand, Göran Sögard warf vier Sekunden vor Schluss übers Tor und vergab damit die Chance auf wenigstens noch einen Punkt für die Gäste, die damit seit 2011 ohne Sieg in der GETEC-Arena sind. Hornke sagte bei "sky": "‚Es war schon verrückt, wir spielen unterirdisch in der ersten Halbzeit, aber liegen mit 'nur" vier Toren zurück. Wir haben uns gesagt, dass noch nichts verloren ist."