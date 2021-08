"Die erhöhte Zuschauerzulassung ist nunmehr vollumfänglich an das erprobte Hygienekonzept gebunden und nicht mehr darüber hinaus an eine 7-Tage-Inzidenz von unter 35 Infektionen je 100.000 Einwohner", informierte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Zudem verwies er auf die "erfolgreichen Testphasen" im Oktober 2020, Juni 2021 und beim am vergangenen Wochenende ausgerichteten Hummel-Cup.



Der SCM setzt dabei auf die sogenannte 3G-Regel, wonach nur vollständig geimpfte, genesene oder (Antigen-Schnell-)geteste Personenen in die Halle dürfen. Zudem gibt es keine Stehplätze. Schmedt kündigte den Start des Kartenvorverkaufs für die zwei Partien gegen Stuttgart und Wetzlar für kommende Woche an. Bisherige Dauerkartenbesitzer erhalten dafür ein Vorkaufsrecht, ein regulärer Dauerkartenverkauf werde jedoch noch so lange zurückgestellt, "bis die Auflagen und Bedingungen für alle Beteiligten etwas längerfristig abgeschätzt werden können", so Schmedt.