Der SCM brauchte nur vier Minuten, um erstmals in Führung zu gehen (3:2) – und baute seinen Vorsprung gegen den in der Defensive überforderten kroatischen Vizemeister kontinuierlich aus. Beim 9:4 von Hornke (16.) konnte der extra in einem Charterflug in den Osten Kroatiens angereiste SCM erstmals auf einen deutlichen Auswärtssieg hoffen. Zudem machte SCM-Keeper Jannick Green ein starkes Spiel: Der Däne entschärfte allein in der ersten Halbzeit acht Würfe der Kroaten – so ging der SCM mit einer 15:8-Führung in die Pause.