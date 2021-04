Die unglaubliche Serie des SC Magdeburg ist gerissen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert verlor am Ostersonntag 29:32 (16:17) gegen die SG Flensburg-Handewitt und kassierte damit die erste Niederlage seit dem verlorenen Derby in Leipzig Ende November. Flensburg holte sich mit dem Sieg die Tabellenführung zurück. Beste Werfer des SCM waren Christian O'Sullivan und Omar Magnusson mit je sieben Treffern, für Flensburg trafen Johannes Golla und Mads Mensah Larsen mit je acht Toren am häufigsten.