Der SC Magdeburg, zuletzt EHF-Cup-Sieger 2007, bekommt es in der EHF-Cup-Gruppe C mit León (Spanien), Gorenje Velenje (Slowenien) und Nantes (Frankreich) zu tun. Vor allem der französische Klub Nantes ist ein starker Gegner. Er unterlag 2018 im Champions-League-Finale Montpellier HB. Bekannte Akteure sind unter anderem der nordmazedonische Nationalspieler Kiril Lazarov im Rückraum und der spanische Linksaußen Valero Rivera Folch.

Der SC Magdeburg war mit einem 37:26 im Rückspiel gegen Gornik Zabrze in die Gruppenphase des EHF-Cups eingezogen. Gespielt wird von Anfang Februar bis Ende März 2020. Die Viertelfinals sind für den 25./26. April 2020 vorgesehen. Das Final Four steht am 23. und 24. Mai 2020 in Berlin an.