Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen den Bergischen HC hat der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit zuletzt drei Siegen in Folge reihen sich die Elbestädter in der Tabelle knapp hinter Spitzenreiter SC DHfK Leipzig ein. Und doch wird die gute Stimmung mit Blick auf die am Dienstag (20. Oktober) startende Hauptrunde der European League getrübt.