Velenje erzielte kurz nach der Halbzeit zwar noch den Ausgleich, doch Bennet Wiegert schien die richtigen Worte in der Kabine gefunden zu haben. Ein Baustein für die Leistungssteigerung war Keeper Jannik Green, der für Thulin ins Spiel gekommen war. Der Däne war in vielen wichtigen Situationen zur Stelle. Die Magdeburger konnten nun die Kontrolle über das Spiel wiedererlangen und ließen den Gästen in der Folge keine Chance mehr erneut zu kontern. Am Ende steht ein wichtiger erster Sieg im EHF-Pokal zu Buche. Bereits am kommenden Mittwoch (12.02.) geht es für die Elbestädter nach Spanien zu Ademar Leon zum zweiten Gruppenspiel.