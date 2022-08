Handball | Testspiel SC Magdeburg in guter Form – Heimsieg über Chambéry Savoie

Nach dem Turniersieg am Wochenende in Norwegen hat sich der SC Magdeburg auch bei der Saisoneröffnung vor heimischer Kulisse in guter Form gezeigt. Der SCM bezwang das französchische Spitzenteam Chambéry Savoie im Test.