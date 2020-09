Die Handballer des SC Magdeburg haben auch ihr viertes Testspiel gewonnen. Beim 31:24 (16:11) am Freitagabend (11.09.2020) gegen die Eulen Ludwigsburg besiegten die Elbestädter erstmals in der Vorbereitung auch einen Ligakonkurrenten.

Magnusson war bester SCM-Werfer gegen Ludwigshafen. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Der SCM dominierte die Partie, die vor 500 Zuschauern in der heimischen Arena ausgetragen werden durfte, über die gesamte Zeit. Bereits kurz nach traf Omar Ingi Magnusson bereits per Siebenmeter zum 1:0 (1.). Mit insgesamt sechs Toren war der Isländer auch erfolgreichster SCM-Treffer in der Partie. In der Anfangsphase jeder Halbzeit überzeugte der SCM vor allem defensiv, dann konnten die Eulen etwas aufschließen. Gegen Ende jeder Halbzeit agierte das Team von SCM-Coach Bennet Wiegert dann wieder konzentriert und brachte den Sieg locker nach Hause.