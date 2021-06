Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga Platz drei gefestigt. Vor 1.500 Zuschauern in der GETEC-Arena schlug Magdeburg den THW Kiel mit 34:33 (17:16) und leistete Flensburg damit Schützenhilfe im Meisterkampf. Der letzte Sieg des THW in Magdeburg war im Jahr 2015.