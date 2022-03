Handball | Bundesliga SC Magdeburg stolpert im Spitzenspiel gegen THW Kiel

25. Spieltag

Es war das erwartete Spitzenspiel: Der SC Magdeburg und sein direkter Verfolger THW Kiel haben am Samstag alles geboten, was Spitzen-Handball ausmacht. Packende Zweikämpfe, spektakuläre Tore und hitzige Diskussionen. Am Ende konnten sich die Gäste vor allem wegen einer starken Defensivleistung in der zweiten Halbzeit mit einem 30:25 (17:15) belohnen.