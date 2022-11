Dabei hatte der Magdeburger Erfolgscoach seiner Mannschaft eigentlich wenig vorzuwerfen. "In der ersten Halbzeit ist mein Statistiktablet im grünen Bereich, weil es in der Angriffseffektivität mit 70 Prozent eigentlich gut läuft - aber bei Kiel läuft es halt noch besser", analysierte Wiegert. Knackpunkt waren "zehn wirklich nicht gute Minuten" in der zweiten Hälfte, als Kiel zwischenzeitlich mit acht Treffern in Führung ging und so den Grundstein für den Erfolg legte.

Dennoch steigt der Druck in den kommenden Wochen. Bis zum Jahresende stehen für den SCM noch zehn Partien an. Darunter vier wegweisende Gruppenspiele in der Champions League und das nächste Bundesliga-Topduell gegen die Füchse Berlin am 11. Dezember. Gelingt den Magdeburgern ein ähnlich starker Endspurt wie im vergangenen Jahr, als man erst am 2. Weihnachtstag gegen Flensburg-Handewitt erstmals in der Saison als Verlierer von der Platte ging, dürfte auch Wiegerts Gefühlslage wieder anders aussehen. Die Einstellung stimmt in jedem Fall. Das hat der fantastische Handball-Abend gegen Kiel einmal mehr gezeigt.