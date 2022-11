Wiegert zufrieden, "aber bei Kiel läuft es halt noch besser"

Dabei hatte der Magdeburger Erfolgscoach seiner Mannschaft eigentlich wenig vorzuwerfen. "In der ersten Halbzeit ist mein Statistiktablet im grünen Bereich, weil es in der Angriffseffektivität mit 70 Prozent eigentlich gut läuft - aber bei Kiel läuft es halt noch besser", analysierte Wiegert. Knackpunkt waren "zehn wirklich nicht gute Minuten" in der zweiten Hälfte, als Kiel zwischenzeitlich mit acht Treffern in Führung ging und so den Grundstein für den Erfolg legte.

Wie wir uns zurückkämpfen ist außergewöhnlich. Charaktertest bestanden Bennet Wiegert, Trainer SC Magdeburg

Dass sein Team in den letzten 20 Minuten eine kaum noch für möglich gehaltene Aufholjagd hinlegte und diese kurz vor Schluss sogar noch mit dem Ausgleich hätte belohnen können, machte den 40-Jährigen stolz. "Wie wir uns zurückkämpfen ist außergewöhnlich. Charaktertest bestanden", sagte Wiegert und hob den Saisonbestwert von 19 Tempospieltoren hervor. "Es ist nicht alles schlecht gewesen. Aber zum Schluss steht auf dem Scoreboard ein Tor mehr für Kiel. Und das ist dann die Wahrheit."

SCM auf Rang vier mit zwei Spielen in der Hinterhand

Zum vierten Mal in Folge ging der SC Magdeburg gegen den THW Kiel am Samstag als Verlierer von der Platte. Bildrechte: IMAGO/Franziska Gora/Jan Huebner Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der SCM wettbewerbsübergreifend bereits zum vierten Mal in Folge gegen den THW den Kürzeren zog. Nach der zweiten Saisonniederlage verpasste es der Klubweltmeister zudem, Druck auf die Spitze auszuüben. Magdeburg steht nun mit 17:5 Punkten auf dem fünften Platz, nachdem die SG Flensburg-Handewitt ihre Partie am Sonntag gewann und vorbeigezogen ist. Kiel rangiert auf Rang zwei. Vorentscheidend ist die Niederlage im Kampf um die Meisterschaft aber nicht. Das hatte Wiegert bereits vor dem Spitzenspiel mantraartig betont - auch weil der SCM nach wie vor zwei Spiele in der Hinterhand hat.

Wegweisende Wochen bis zum Jahresende

Dennoch steigt der Druck in den kommenden Wochen. Bis zum Jahresende stehen für den SCM noch zehn Partien an. Darunter vier wegweisende Gruppenspiele in der Champions League und das nächste Bundesliga-Topduell gegen Tabellenführer Füchse Berlin am 11. Dezember. Gelingt den Magdeburgern ein ähnlich starker Endspurt wie im vergangenen Jahr, als man erst am 2. Weihnachtstag gegen Flensburg-Handewitt erstmals in der Saison als Verlierer von der Platte ging, dürfte auch Wiegerts Gefühlslage wieder anders aussehen. Die Einstellung stimmt in jedem Fall. Das hat der fantastische Handball-Abend gegen Kiel einmal mehr gezeigt.