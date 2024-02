Magdeburg ist seit sage und schreibe 27 Pflichtspielen ungeschlagen, hat in dieser Saison bereits Siege gegen die ärgsten Verfolger Füchse Berlin (bei der Klub-WM) , Flensburg und eben Kiel geholt. Der THW greift dagegen nach dem mutmaßlich letzten Strohhalm im Titelrennen der Bundesliga. Seit Mitte November fuhr der derzeit fünftplatzierte Rekordmeister und Titelverteidiger sieben Siege am Stück ein. Mit einem Erfolg gegen Magdeburg könnte die Spitzengruppe weiter zusammenrücken, zumal sich die Füchse und Flensburg nur einen Tag später ebenfalls gegenüberstehen.

Jetzt gleich in Kiel weiter bestehen zu müssen – das ist die Challenge in der stärksten Liga der Welt.

"Wir wissen schon, was uns erwartet. Jetzt gleich in Kiel weiter bestehen zu müssen – das ist die Challenge in der stärksten Liga der Welt", drückte Wiegert nach dem fulminanten Erfolg im Pokal auf die Euphoriebremse. Und doch ist die Zuversicht beim 42-Jährigen vor dem Handball-Kracher deutlich zu spüren. Vor allem die scheinbar mühelos weggesteckten Strapazen seiner Spieler nach der EM – 15 SCM-Akteure waren im Einsatz, acht davon am Finalwochenende – imponierten Wiegert, der in der kurzen Vorbereitungszeit viele Gespräche geführt hatte. "Man weiß nach einer EM nie, wo man steht. Ich bekam keine zufriedenen Spieler zurück, denn alle wollten mit ihren Nationalmannschaften mehr erreichen."