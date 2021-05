Magdeburg kam konzentriert aus der Halbzeitpause und legte einen 4:1-Lauf zum Anschlusstreffer hin (16:17/38.). Die Partie war nun wieder offener, doch es dauerte, ehe der SCM das Spiel drehen konnte (24:23/50.). Dann zogen die Gäste auf vier Tore weg, doch Essen ließ sich zunächst nicht abschütteln, konnte aber der individuellen Klasse des SCM letztlich nichts entgegensetzen. TuSEM, das in der Schlussphase häufig nachlässt, kassierte die neunte Niederlage in Folge. Magdeburg feierte den 23. Sieg in Serie gegen einen Aufsteiger. Linksaußen Lukas Mertens sagte bei "sky": "Ich muss sagen, ich bin stehend k.o. Das, was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben, war atemberaubend. Hut ab vor der Leistung meiner Mannschaft." Am Samstag geht es schon wieder weiter in Minden. Das Team bleibt in Nordrhein-Westfalen. Das Ziel bleibt Rang drei. Derzeit ist man Vierter.