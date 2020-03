SC Magdeburg verlängert mit Bezjak und Kristjansson

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat die Verträge mit Spielmacher Marko Bezjak und Gisli Kristjansson verlängert. Bezjak, der sich im Januar einer Schulter-Operation unterzogen hatte und erst im Verlauf der nächsten Saison wieder auf das Parkett zurückkehren wird, unterschrieb einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2022. "Marko Bezjak ist schon länger eine wichtige Säule unseres Spieles. Auch wenn unser Team diesen Ausfall aktuell gut kompensieren kann, sind wir froh, auch in Zukunft auf seine Qualitäten, Erfahrungen und seine Spielintelligenz zurückgreifen zu können", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert am Dienstag in einer Pressemitteilung des Clubs.

Kristjansson verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der Isländer war erst im Januar vom THW Kiel zum SCM gewechselt und wurde eigentlich als Bezjak-Ersatz verpflichtet. Gleich in seinem ersten Spiel für die Magdeburger in Flensburg verletzte sich Kristjansson schwer an der linken Schulter. "Er bringt als Handballer ein großes Potenzial mit und ist nicht umsonst mit 20 Jahren bereits Nationalspieler für Island. Wir sind der festen Überzeugung, dass Gisli eine gute Entwicklung bei uns nehmen kann. Seine Verletzungsgeschichte ist aber an Dramatik kaum zu überbieten", erklärte Wiegert. Der Trainer rechnet damit, dass Kristjansson zum Start in die Saison 2020/21 zurückkehren wird.