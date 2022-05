Magnus Saugstrup bleibt Teil des SC Magdeburg. Wie der Verein am Sonntag (01.05.2022) mitteilte, wurde der Vertrag mit dem dänischen Kreisläufer vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

"Wir spielen eine super erste Saison und meine Familie und ich fühlen uns in Magdeburg sehr wohl, daher haben wir bei der Entscheidung über eine Verlängerung beim SCM nicht gezögert", sagte der 25-Jährige.

SCM-Trainer Bennet Wiegert freut sich, dass "nun eine weitere tragende Säule der Mannschaft langfristig bei uns verlängert. Magnus spielt eine fantastische erste Saison in Magdeburg und kommt in der Bundesliga immer besser zurecht. Er gehört zu den talentiertesten Kreisläufern Europas und wir sind froh, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzen möchte und mit uns in die Zukunft geht."