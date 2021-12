In der Handball-Bundesliga ist der SC Magdeburg derzeit das Maß aller Dinge. Die Sachsen-Anhalter sind in dieser Saison noch verlustpunktfrei und schlugen dabei unter anderem die Topteams Füchse Berlin, THW Kiel und Flensburg-Handewitt. Auch in der European League liegt der SCM nach fünf Partien (vier Siege, ein Unentschieden) auf Kurs und führt die Gruppe C vor dem Duell am Dienstag gegen Gorenje Velenje (17 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) an.