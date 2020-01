Kristjansson wurde insbesondere mit Blick auf den langfristigen Ausfall von Spielmacher Marko Bezjak (Schulter-Operation) verpflichtet, so der SCM. Er stieg am Donnerstag ins Mannschaftstraining ein und soll in der Bundesliga-Partie am 02.02.2020 in Flensburg für den SCM spielen. Trotz seines noch jungen Alters kommt Kristjansson auf mehr als 20 Länderspiele in der isländischen Nationalmannschaft.