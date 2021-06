"Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir Omar so früh so langfristig an uns binden können. Die gezeigten Leistungen waren in der ersten Saison so noch nicht zu erwarten gewesen", freute sich SCM-Cheftrainer Bennet Wiegert und hob die herausragenden Leistungen seines Schützlings in dieser Spielzeit hervor: "Mit dem Titel in der European League und der Auszeichnung zum Torschützenkönig der HBL war es auch für ihn persönlich eine überragende Saison."

Magnusson wechselt im vergangenen Sommer aus Dänemark zum SCM. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner