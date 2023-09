Portner kam 2022 vom französischen Klub Chambéry Savoie HB an die Elbe und wurde in seiner Premieren-Saison mit Magdeburg Champions-League-Sieger. Zudem gewann er mit dem SCM die Klub-WM. Auch in der laufenden Saison zeigte der 29-Jährige seine Stärken im Tor und verbuchte in vier Bundesliga-Spielen bereits 49 Paraden. "Wir waren uns schon vor dem Champions-League-Final4 mit Niko einig über eine Verlängerung und haben das in der Sommerpause dann auch finalisiert", erklärte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert: "Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt und unser Vertrauen auch direkt mit solch starken Leistungen zurückzahlt."