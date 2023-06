Die Freude bei SCM-Trainer Bennet Wiegert ist groß. Riesengroß sogar. Drei Tage vor dem Halbfinale der Champions League strahlt der Magdeburger Erfolgstrainer, wenn er auf das Turnier am Wochenende in Köln angesprochen wird: "Ich freue mich ungemein auf das Turnier, will ich nicht wirklich weiß, was uns da erwartet", sagt der 41-Jährige am MDR-Mikrofon.