SCM-Machtdemonstration gegen den HSV

"Ich will jetzt keinen Druck ausüben, aber ich denke nicht, dass sich der SC Magdeburg das jetzt noch nehmen lässt", sagte Gislason dem Sportinformationsdienst (SID). Der Grund für seine allzu frühe Prophezeiung lässt sich leicht in Zahlen verdeutlichen: 16 Spiele, 16 Siege. Nach dem 34:26 am Donnerstagabend gegen den HSV Hamburg – dem bisher höchsten Heimsieg der Saison – durften Trainer Bennet Wiegert und seine Spieler Weihnachten als ungeschlagener Tabellenführer feiern.

Michael Damgaard war mit zehn Treffern bester SCM-Schütze gegen Hamburg - und brach dabei die 1.000-Tore-Marke in der Bundesliga Bildrechte: imago images/Eibner

2001 – Dramtische SCM-Meisterschaft gegen Flensburg

Vor über 20 Jahren hatte der Isländer Gislason den SC Magdeburg zum bislang letzten Meistertitel des Klubs geführt. Sowohl Bennet Wiegert als auch dessen heutiger Flensburger Gegenüber Maik Machulla waren damals Teil jenes Meisterteams, das am 38. und letzten Spieltag im Mai 2001 dank eines 30:23-Heimsieges dem vorherigen Tabellenführer Flensburg noch die erste Schale der Vereinsgeschichte aus den Händen riss.

Mai 2001 – Trainer Alfred Gislason darf die bis dato letzte Meisterschale des SC Magdeburg präsentieren. Bildrechte: IMAGO

Gislason: SCM "extrem stabil"

In der Gegenwart hat die SGFH mittlerweile auch drei Meisterschalen in der Vitrine und ist als Tabellendritter der laufenden Saison wie immer alles andere als eine leichte Aufgabe. Daran lässt auch Gislason keinen Zweifel. Und trotzdem: Zwar sei es "von der Papierform her bereits das letzte Auswärtsspiel bei einem der vermeintlich ganz Großen", sagte der Isländer.



Aber schon beim Rekordmeister THW Kiel, bei den Füchsen Berlin und auch bei den Rhein-Neckar Löwen hat der SCM in der aktuellen Hinserie alle Prüfungen herausragend bestanden. Gleiches galt für das Heimspiel gegen Flensburg im Oktober. Für den 62-jährigen Gislason liegt das an der "sehr schönen Breite im Kader" – und an Trainer Wiegert. "Der Benno macht das sehr gut", lobte der Nationaltrainer, die Mannschaft spiele "extrem stabil ihren Stiefel runter im Angriff wie in der Abwehr".

"Eine sehr schöne Breite" hat der SCM-Kader, lobt Alfred Gislason. Aber der Weg zum Titel ist noch weit, betont Bennet Wiegert. Bildrechte: imago images/Eibner

Wiegert: "Es liegt noch so viel Arbeit vor uns"

Davon konnten sich 3.400 Fans am Donnerstag noch einmal live in der Magdeburger Getec-Arena überzeugen. Sie feierten ausgiebig den vorweihnachtlichen Erfolg gegen Hamburg, bei dem der Däne Michael Damgaard sein 1000. Bundesligator erzielte. "Wir wollten uns unbedingt gut von unseren Zuschauern verabschieden", sagte Wiegert.



Und auch die Meisterschale wird trotz Gislasons Prognose noch nicht vergeben. "Wir sind seit Wochen und Monaten die Gejagten, das muss man mental beackern – und damit sind wir bislang sehr gut umgegangen. Das macht mich stolz", betonte Bennet Wiegert nach dem Hamburg-Spiel bei "Sky", aber es "liegt noch so viel Arbeit vor uns, ein bisschen Matchglück, dass der Kader gesund bleibt – es gehört so viel dazu", sagte Wiegert bei Sky. Gegen einen krönenden Abschluss des Kalenderjahres und ein weiteres Zeichen an die hinterherhinkende Konkurrenz hätte er aber sicher nichts einzuwenden.