Wiedersehen mit Nantes?

Da sich Magdeburg gemeinsam mit Barcelona, Paris und Szeged in Topf 1 befindet, steht bereits fest, dass das Team von Bennet Wiegert nur auf eines der drei Teams treffen kann. Auch ein Vergleich in der Gruppenphase mit dem deutschen Rekordmeister und vierfachen Champions-League-Sieger aus Kiel ist nicht möglich.

Aus Topf drei trifft der SCM damit in jedem Fall auf Bukarest, Veszprem oder Nantes. Gegen die Franzosen sicherte man sich in der vergangenen European-League-Saison den Einzug ins Final Four. Die Magdeburger Gegner aus den Töpfen zwei und vier sind hingegen noch komplett offen. Bennet Wiegert holte mit dem SC Magdeburg nach 21 Jahren wieder die Deutsche Meisterschaft und qualifizierte sich für die EHF Champions League. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Modus

In der Gruppenphase spielen die Teams in je zwei Achtergruppen in Hin- und Rückspielen gegeneinander. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Dritt- bis Sechstplatzierten kämpfen in Hin- und Rückspielen gegen ein Team der anderen Gruppe um die übrigen Plätze im Viertelfinale. Im Anschluss spielen die Sieger der Playoff-Spiele gegen die Gruppensieger und Gruppenzweiten um den Einzug ins Final Four, das an einem Wochenende in Köln ausgetragen wird.

Startschuss Mitte September

Der erste Gruppenspieltag findet am 14. und 15. September statt. Titelverteidiger ist der FC Barcelona, der sich vergangene gegen Kielce durchsetzte. Kiel schloss das Turnier als Dritter ab. In der Bundesliga startet der SC Magdeburg bereits am 4. September mit einem Heimspiel in die neue Saison.