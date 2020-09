Der SCM hat die wohl längste Vorbereitung der Vereinsgeschichte hinter sich. Das hat nicht nur Vorteile, wie Wiegert festgestellt hat: "Zum Schluss war es schon so, dass der Wettkampf gefehlt hat. Immer das Gleiche, immer die Wiederholungen im Training - da habe ich gemerkt, dass die Stimmung in der Kabine angespannter war." Aber man habe auch Zeit gehabt, einige Dinge tiefer zu erarbeiten.



Mit Omar Ingi Magnusson und Magnus Gullerud stießen nur zwei Neue zur Mannschaft, dazu kehrte der lange verletzte Gisli Kristjansson zurück. Ebenso ist Marko Bezjak nach einer Schulter-Operation zu Jahresbeginn wieder fit. In der Vorbereitung lief es gut für den SCM: in acht Testspielen gab es acht Siege, zuletzt einen klaren Erfolg gegen Hannover. Richtig einschätzen konnte Trainer Wiegert den Leistungsstand dennoch nicht. "Ich habe jetzt kein superschlechtes Gefühl. Was wir gegen Hannover gezeigt haben, soll uns Sicherheit geben, uns aber auch nicht zurücklehnen lassen."