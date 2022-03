Völlig durchgeschwitzt und sichtlich mitgenommen stand SCM-Trainer Bennet Wiegert am Spielfeldrand. Trotz des am Ende etwas zu deutlichen 25:30 gegen den THW Kiel war dem Trainer des SC Magdeburg eine Sache sehr wichtig. "Wir haben immer noch eine luxuriöse Situation. Und Meisterschaften werden nicht in direkten Duellen mit Kiel oder Flensburg entschieden", sagte der Coach des souveränen Bundesliga-Spitzenreiters. Vier Punkte Vorsprung sowie ein Spiel weniger hat der SCM als Polster vor dem THW noch.

Rudelbildung nach Rangelei zwischen Philipp Weber und Patrick Wiencek (am Boden). (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Den ersten Meistertitel seit 21 Jahren muss Magdeburg sich stattdessen sichern, indem man "seine Hausaufgaben erledigt". Was er meint: Seine Mannschaft soll sich nicht von der zweiten Niederlage in dieser Saison beirren lassen und in den letzten zehn Spielen agieren wie bisher. Vor allem in unangenehmen Auswärtsspielen wie in Wetzlar oder Erlangen wird der SCM gefordert sein. Die Füchse aus Berlin hat man im Meisterschaftsendspurt daheim in eigener Halle.