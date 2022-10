Der SC Magdeburg hat am Donnerstag in der EHF Champions League einen wichtigen Sieg gegen Wisla Plock eingefahren. Die Mannschaft von Bennet Wiegert setzte sich am Ende deutlich mit 33:27 (17:16) durch. In der ersten Halbzeit agierte der polnische Vizemeister auf Augenhöhe und stellte die Defensive des SCM vor Probleme. Erst eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte führte die Magdeburger auf die Siegerstraße. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel verbessert sich der SCM vorübergehend auf den zweiten Platz in Gruppe A.