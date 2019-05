Seitdem ist Weber auf der Suche nach einem neuen Verein. Der war eigentlich schon gefunden, doch der geplante Wechsel in die Schweiz zum TSV St. Otmar ist durch einen Wechsel in der dortigen Vereinsführung geplatzt. "Schade, wir wollten dort richtig was bewegen. Deshalb hatte ich mich auf diese Aufgabe sehr gefreut", so Weber in einem Bericht der "Magdeburger Volksstimme". Ein neues Ziel soll es demnach noch nicht geben, aber das Handy sei stets auf Empfang. Es könne sich ja jederzeit etwas ergeben, so Weber weiter.