Der SC DHfK Leipzig hat am Dienstag zumindest einen Heimspiel-Vorteil. Das Bundesliga-Duell im DHB-Pokal gegen die MT Melsungen wird um 19 Uhr in der Arena Leipzig angepfiffen. Die Magdeburger reisen in die Max-Schmeling-Halle zu den Füchsen nach Berlin. Von beiden Spielen berichtet wir auf sport-im-osten.de im Torticker.