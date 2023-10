Zeigen die Handballer des ThSV Eisenach am Freitag wieder ihr gefürchtetes Heimgesicht? Dass Team von Trainer Micha Kaufmann trifft ab 20 Uhr (Audio-Livestream und Livesticker in der SpiO-App) auf den HSV Hamburg. Die bisherige Bilanz in der Aßmann-Ha(ö)lle kann sich sehen lassen. 7:1 Punkte, zuletzt gab es einen sensationellen Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen. "Wir wollen ein anderes Gesicht als auswärts in Gummersbach zeigen", betonte Kaufmann. "Die Auswertung, die Analyse war sehr kommunikativ. Wir haben viel gesprochen." Die Leistung beim 31:37 schmeckte dem Coach nicht, es mangelte an allem, was die Eisenacher Handballer sonst auszeichnet.