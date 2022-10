Der 1,92 m große Rückraumspieler erlernte das Handballspiel in seinem Geburtsort bei Norrköping HK. Nach sieben Jahren beim schwedischen Erstligisten Alingsås HK wechselte Claar 2020 zu Aalborg, wo er in der letzten Saison Meister und Pokalsieger wurde. In der Champions League stand er mit dem dänischen Topteam im Finale. Und mit der schwedischen Nationalmannschaft wurde er 2021 Vize-Weltmeister und 2022 Europameister. "Er ist ein starkes Gesamtpaket, das seine Qualitäten nicht ausschließlich in der Offensive hat, sondern zudem eine intelligente Abwehr spielen kann", freut sich SCM-Coach Wiegert.