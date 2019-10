Handball | 1. Bundesliga SC Magdeburg beendet Pleitenserie

8. Spieltag

Aufatmen in Magdeburg: Der SCM hat am Samstagabend Frisch Auf Göppingen mit 30:21 (16:14) bezwungen und damit nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge endlich wieder gewonnen.