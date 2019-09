Mit drei Siegen aus drei Spielen ist der SC Magdeburg bislang makellos aus den Startlöchern gekommen. Am Samstag ( 6. September, ab 18:10 Uhr im Liveticker auf www.sport-im-osten.de ) wartet mit dem THW Kiel der erste richtige Brocken auf die Elbestädter. In der verganenen Spielzeit verpasste Kiel um zwei Punkte den deutschen Meistertitel - Flensburg-Handewitt verteidigte knapp den Titel. Lediglich sechs Kieler Minuspunkte standen am Ende der letzten Saison unter Trainerlegende Alfred Gislason zu Buche, für vier davon sorgte ausgerechnet dessen Ex-Klub SCM. Im Finale des DHB-Pokals ( 24:28 aus Magdeburger Sicht ) revanchierte sich der THW bei den Sachsen-Anhaltern.

Einst Rivalen auf der Platte, heute von der Trainerbank aus: Magdeburgs Bennet Wiegert (re.) und Kiels Filip Jícha (li.) 2009 im Duell ihrer beiden Teams. Bildrechte: imago images / Galoppfoto

"Das zählt für das Duell am Samstag aber nichts mehr", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert dem MDR. "Da treffen zwei absolute Traditionsteams aufeinander. Kiel hat das in den letzten Jahren sehr gut gemacht. Wir wollen uns mit den Besten der Welt messen. Unsere Vorfreude ist grenzenlos." Der 37-Jährige geht davon aus, dass am Ende "Kleinigkeiten über den Erfolg" entscheiden werden. "Das Wochenende kann kommen", betonte Linksaußen Lukas Mertens ungeduldig, "aber es wird ein harter Brocken."



Der Rekordmeister ist unter seinem früheren Weltklasse-Rückraumspieler und nunmehr Gislason-Nachfolger Filip Jícha ebenfalls noch verlustpunktfrei (zwei Spiele, zwei Siege), reist aber mit gehörigem Respekt in die Getec-Arena. "Das ist eine der schwersten Auswärtshallen der Welt", warnte Jícha auf der offiziellen THW-Homepage. Sein Kreisläufer Patrick Wiencek ergänzte: "Wir wollen endlich wieder in Magdeburg gewinnen - dafür muss Samstag aber alles passen!"