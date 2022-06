Die Meistermannschaft, die im offenen Doppeldeckerbus in den Magdeburger Alten Markt einbog, wurde jubelnd begrüßt. Tausende Fans verwandelten den Platz vor dem Rathaus in ein grün-rotes Meer - sie feierten ihre Helden mit minutenlangen Gesängen. In der Ratsdiele "Ernst Reuter" begrüßte Oberbürgermeister Lutz Trümper Spieler und Offizielle. "Vier Minuspunkte sind Beleg einer großen Leistung und der Titel ist verdient, verdient, verdient", erklärte Trümper. "Sie haben eine große Leistung für die Stadt Magdeburg vollbracht, vielen Dank."