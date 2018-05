Die Handballer des SC Magdeburg treffen im Halbfinale des EHF-Cups auf den französischen Vertreter St. Rapahel. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Ottostadt. Damit kommt es zur Neuauflage des kleinen Finales aus dem vergangenen Jahr.

"Alle vier Teams haben die gleichen Möglichkeiten. Das Spiel wie im letzten Jahr um Platz 3. Das war eine knappe Sache. Aber wir spielen diesmal zu Hause", sagte SCM-Manager Manager Marc-Henrik Schmedt. Das Final Four steigt dann in Magdeburg am 19. und 20. Mai. Das erste Halbfinale mit dem SCM beginnt am Samstag ab 14 Uhr, das zweite dann 17 Uhr. Das Endspiel mit hoffentlich dem SCM beginnt am Sonntag 15 Uhr.