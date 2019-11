Der Kreisläufer unterzeichnete nach absolviertem Medizincheck einen Vertrag bis 2022. Das bestätigte der SCM am Mittwoch. Minden hatte schon zuvor den Abgang von Gullerud bekannt gegeben. Dessen Vertrag lief 2020 aus. Er kann sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zum Einsatz kommen. Gullerud ist fester Bestandteil der norwegischen Nationalmannschaft und absolvierte über 100 Länderspiele. 2017 und 2019 wurde er mit den Skandinaviern jeweils Vize-Weltmeister. Im vergangenen Januar hatte sich Norwegen im Halbfinale in Hamburg 31:25 gegen Deutschland durchgesetzt. Gullerud kommt in der Landesauswahl gemeinsam mit SCM-Kapitän Christian O'Sullivan zum Einsatz. Für Minden traf er in bislang 103 Bundesliga-Spielen 255 Mal.

Magnus Gullerud (re.) im WM-Halbfinale 2019 gegen Deutschland und Schlussmann Silvio Heinevetter Bildrechte: imago/Agentur 54 Grad