Die Diagnose ist ernüchternd: Nach seiner schweren Knieverletzung wird Linksaußen Nationalspieler Matthias Musche dem SC Magdeburg wohl ein Jahr fehlen. Unterkriegen lässt sich der 28-Jährige aber nicht. Wenn am Sonntag das brisante Duell zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SCM steigt, ist er in der Halbzeitpause als Gast zugeschaltet. Der MDR überträgt die Partie ab 14:45 Uhr live im Fernsehen und in der SpiO-App.