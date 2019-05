Die Magdeburger zeigten in der ersten Hälfte vor 6.600 Zuschauern in der Getec-Arena eine indiskutable Leistung: Nur neun Treffer (Minuswert zu Hause in dieser Saison), dazu sechs technische Fehler es lief einfach nichts zusammen beim haushohen Favoriten. Nach 14 Minuten führten die Gäste erstmals mit zwei Toren (6:4), nach 25 Minuten dann mit drei (11:8). Zur Pause lag der Vorsprung sogar bei vier Treffern.