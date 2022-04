Was für ein anstehendes Wochenende für die Sportfans in Magdeburg: Der FCM steht vor dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga, und der SC Magdeburg kämpft im Final Four um den DHB-Pokal. Im allerbesten Fall können FCM- und SCM-Fans am Sonntag die 2. Liga und den Pokalsieg feiern. "Wir versuchen, Magdeburg stolz zu machen. Sowohl im Fußball als auch im Handball", verspricht Dirk Roswandowicz. Er ist Präsident der Magdeburger Handballer, aber auch Fan und Vereinsmitglied der FCM-Fußballer.

SCM: Vier Saison-Titel sind möglich

Der SCM hofft auf den zweiten Pokal einer jetzt schon unglaublichen Saison. Nach dem Sieg bei der Klub-WM im Herbst steht für den Bundesliga-Tabellenführer nun das DHB-Pokal-Wochenende an. "Der Druck wächst. Aber wir haben den Druck auch gern", verrät Roswandowicz am Dienstag (19.04.2022) im "Sport im Osten"-Frühstück mit Blick auf die drei Hochzeiten, auf denen der SCM noch tanzt. Neben dem DHB-Pokal stehen die Magdeburger noch in der European League im Viertelfinale und als souveräner Tabellenführer der Bundesliga vor der Meisterschaft. "Wir wollen den Meistertitel haben, das ist das Wichtigste. Aber auf dem Weg dahin nehmen wir gern noch den DFB-Pokal mit."

Halbfinale am Samstag gegen Erlangen

Im Pokal-Final-Four steht am Samstag in Hamburg zunächst das Halbfinale gegen Erlangen an. "Wir haben zwei Hürden zu überspringen. Zum einen das Halbfinale gegen Erlangen, das wird schwer genug, die sind in aufsteigender Form", sagt Roswandowicz. Das zweite Halbfinale spielen Kiel und Lemgo: "Und wenn wir dann im Finale stehen, ist es wahrscheinlich Kiel. Da sind noch zwei Rechnungen offen", ergänzt der SCM-Präsident mit Verweis auf das 2019 verlorene Pokal-Finale und die kürzliche 25:30-Niederlage in der Bundesliga. "Das könnte ein unfassbares Wochenende werden. Aber die Spiele müssen erst gespielt werden."

SCM-Geheimrezept: "Routinen geben Sicherheit"

Vater des Erfolgs beim SCM ist Trainer Bennet Wiegert. Und ein Rezept des Wiegert-Erfolgs verriet Roswandowicz im "SpiO"-Frühstück ebenfalls. "Bennet liebt Routinen, wir werden alles so machen wie bei Punktspielen. Wir werden einen Tag vorher anreisen, werden genau die gleiche Videovorbereitung machen wie immer. Wir haben das gleiche Essen. Routine bringt Sicherheit", erklärt der SCM-Präsident. SCM-Erfolgstrainer Bennet Wiegert. Bildrechte: dpa

Gibt es wieder das Sieger-Tiramisu?