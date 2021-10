Und wie überbrückt die Mannschaft von Bennet Wiegert diese Zeit? Mit dem ersten Spiel in der Gruppenphase der EHF European League. Am Dienstag (19. Oktober) müssen die Elbestädter in Slowenien bei RK Gorenje Velenje antreten, Anwurf ist 18:45 Uhr (im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App). Weitere Gegner für den SCM in der Gruppe C sind IK Sävehof (Schweden), PAUC Handball (Frankreich), BM Logrono La Rioja (Spanien) und RK Nexe (Kroatien).