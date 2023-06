"Der Posten ist mit Alfred Gislason gut besetzt. Aufgrund der Familiensituation mit zwei kleinen Töchtern reizt mich auch das Ausland nicht", sagte Wiegert, der am vergangenen Sonntag mit seinem Team das Champions League-Final 4 in Köln gewonnen hatte und in der Bundesliga sowie im DHB-Pokal jeweils Platz zwei belegt hatte.