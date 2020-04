Die "Woche der Entscheidungen" gestaltet sich für viele Handball-Fans immer bitterer. Nachdem bereits am Dienstag (21.04.2020) die Handball-Bundesliga (HBL) ihr vorzeitiges Saisonende verkündete, folgte am heutigen Freitag die nächste Hiobsbotschaft. Denn auch das für den 29./30. August in Berlin geplante Final-Turnier des EHF-Pokals wurde abgesagt.