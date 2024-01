Das Team von DHB-Nationalcoach Alfred Gislason ist nach der 30:33-Niederlage gegen Frankreich von Dienstag (16.01.2024) mit Null Punkten in die EM-Hauptrunde eingezogen. Hier benötigen die Deutschen nun Siege gegen Ungarn, Kroatien, Österreich und Island, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren.



Wiegert lässt sich seinen Optimismus auch nicht von der Frankreich-Niederlage nehmen. Im Gegenteil: "Als Handball-Fan bin ich euphorisiert", so der SCM-Trainer. Die deutsche Mannschaft begeistert mich. Das mache ich gar nicht unbedingt von den Ergebnissen abhängig, sondern von der Art und Weise, wie sie auftreten." Und in der Hauptrunde hätten es die Deutschen jetzt mit Gegnern zu tun, "vor denen man sich nicht verstecken muss."