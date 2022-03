SCM-Trainer Bennet Wiegert hat für sich ausgeschlossen, jemals Coach beim SC DHfK Leipzig und den Füchsen Berlin zu werden. Der Cheftrainer vom Bundesliga-Tabellenführer und Club-Weltmeister SC Magdeburg sagte im Interview der Stuttgarter Zeitung, das dies nicht vermittelbar sei. "Aufgrund der jahrelangen Konkurrenz wäre das sowohl für die Fans als auch für mich undenkbar", so Wiegert.

Auch das Amt des Bundestrainers sei für ihn derzeit kein Thema. "Das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Zum einen halte ich Alfred Gislason für den richtigen Mann am richtigen Ort. Zum anderen halte ich den öffentlichen Umgang für viel zu kritisch", sagte der ehemalige Nationalspieler. Den Gang ins Ausland kann sich Wiegert hingegen vorstellen: "Ich war schon immer der Typ, der dann lieber die krassen Schritte macht. Das könnte dann auch eine Aufgabe in einem Land wie Rumänien sein."

Der auf Meisterkurs befindliche SC Magdeburg muss sich gegenwärtig aber keine Gedanken machen, Wiegert zu verlieren. "Ich werde nicht den Fehler machen wie viele andere, irgendwelche Treuebekenntnisse abzugeben und eine Woche später dann woanders aufzuschlagen. Derzeit könnte ich mir jedoch nie und nimmer vorstellen, dass ich meine sieben und zehn Jahre alten Töchter aus ihrem Umfeld reißen würde. Aber wie heißt es so schön: Sag niemals nie", so Wiegert vor dem Gastspiel seines Vereins am Sonntag beim TBV Stuttgart.