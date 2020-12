Torwartwechsel bei Handball-Bundesligist SC Magdeburg. Wie der Verein am Silvestertag bekannt gab, wechselt Mike Jensen im Sommer 2021 aus Balingen-Weilstetten an die Elbe. Dafür verlässt der Schwede Tobias Thulin den Verein zum Saisonende.

Mit dem Dänen Jensen kommt der aktuell beste Bundesliga-Keeper zum SCM: Mit 145 Paraden führt er diese Statistik der Liga an. In der kommenden Saison soll der zusammen mit dem bisherigen Stammkeeper Jannick Green das SCM-Tor hüten. "Wir haben mit Mike Jensen den Torhüter mit den aktuell meisten Paraden in HBL unter Vertrag genommen und sehen in ihm und Jannick das optimale Gespann für die nächste Saison, da sie über sehr unterschiedliche körperliche Voraussetzungen verfügen", erklärt SCM-Trainer Bennet Wiegert.