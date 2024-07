Die deutschen Handballer müssen auch bei den Olympischen Spielen in Paris auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten. Für ihn rückt Kai Häfner ins DHB-Aufgebot. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag, vier Tage vor dem Auftakt gegen den EM-Dritten Schweden am Samstag, bekannt.