Handball | Bundesliga Magdeburg mit Auftaktsieg gegen Aufsteiger Hamm-Westfalen

1. Spieltag

Titelträger SC Magdeburg hat seine Auftaktpartie gegen Hamm-Westfalen souverän mit 31:23 gewonnen. Kurzzeitig lag der Aufsteiger in der GETEC Arena sogar in Führung, dann aber zog der SCM an und baute seinen Vorsprung bis zum Ende weiter aus.