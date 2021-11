Das Spiel des HC Elbflorenz am Sonntag gegen Coburg ist abgesagt worden. Die Mannschaft aus Bayern hatte bereits zu Beginn der Woche positive Fälle in den eigenen Reihen vermeldet. Am Samstagabend ergaben weitere Testergebnisse noch mehr positive Coronafälle. Daher wird das Spiel des HC Elbflorenz verschoben. Der sportliche Leiter vom HCE, Karsten Wöhler, zu der Spielverlegung: "Für uns ist es besonders aus dem Grund schade, weil die Mannschaft sich sehr darauf gefreut hat, das vorerst letzte Spiel vor den eigenen Fans noch einmal zu genießen. Vor allem wünschen wir jetzt aber unseren Sportfreunden aus Coburg, dass alle infizierten Spieler einen milden Verlauf haben und sich schnell wieder erholen."