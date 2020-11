Der SCM teilte mit, dass der Fall - in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Magdeburg - zunächst als positiv gewertet, bis ein belastbares Ergebnis vorliegt. Der komplette Kader wurde vorübergehend in Quarantäne geschickt.

Essen war bereits in Magdeburg angereist, trat aber umgehend wieder die Heimreise an. Für den SCM ist es nach dem Spielausfall in Melsungen, das Team befand sich in Quarantäne, die zweite Absage in Folge.