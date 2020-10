Handball | Bundesliga SC Magdeburg triumphiert bei Füchse Berlin

Der SC Magdeburg traf, wie er wollte: Bei den Füchsen Berlin gewann die Sieben von Trainer Bennet Wiegert am Dienstag (06.10.2020) überraschend deutlich mit 32:22 (14:12). In einer physischen Partie setzte sich Magdeburg mit zunehmender Spielzeit immer besser in Szene und machte die Auftaktniederlage vergessen.